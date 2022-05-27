Adil de Miracle Değirmenlik’te

Necati KÜLAHLILAR

Süper Ligin yeni ekibi Miracle Değirmenlik güçlü bir kadro oluşturma hedefiyle transfer çalışmalarına devam ederken, kaliteli bir futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nden sezon sonu itibariyle ayrılan futbolculardan olan Adil Uçar, bugün Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan’la yaptığı görüşme sonucunda anlaşarak el sıkıştı.

Adil Uçar, özellikle defansif orta saha pozisyonunda çok başarılı sezonlar geçirerek gerek Yenicami’de gerekse Mağusa Türk Gücü’nde birçok kupa kazandı.