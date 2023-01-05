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Adana Demir'den İstanbulspor'a farklı tarife

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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti

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Adana Demir'den İstanbulspor'a farklı tarife
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk etti. Adana ekibi sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Mavi Şimşeklere galibiyeti getiren goller 29. dakikada Belhanda (Penaltı), 49.dakika Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada (Penaltı) N'Diaye ve  82. dakikada Gökhan Tören'den geldi.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 30'a çıkardı. İstanbulspor ise 11 puanla son sırada kaldı.
 
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