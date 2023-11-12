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Adana'da gol sesi yok

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibiyle 0-0 berabere kaldı

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Adana'da gol sesi yok
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Stat: Yeni Adana
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon (Dk. 66 Stambouli), Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Dk. 85 Nani), Belhanda, Yusuf Sarı, Niang (Dk. 66 Balotelli)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi (Dk. 75 Mert Müldür), Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc (Dk. 84 Bartuğ Elmaz), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic (Dk. 90+1 Kent), Dzeko (Dk. 84 Batshuayi)
 
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Kritik maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada 23. dakikada Fenerbahçe'den Crespo sarı kart gördü.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
İkinci yarıda 74. dakikada Oosterwolde sarı kart gördü.
Karşılaşmanın 2. yarısında da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Maçın ardından Fenerbahçe 31 puanla ligde averajla ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider konumda yer aldı.
Adana Demirspor ise 22 puanla 3. sırada bulunuyor.
 
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