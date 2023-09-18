Abu Dumbuya, GG’ye imzaladı

Sierra Leone Milli Takımının son dönemlerinin vazgeçilmez oyuncusu haline gelen 24 yaşındaki Abu Dumbuya ile anlaşmaya varan China Bazaar Gençlik Gücü futbolcuya resmi imzayı attırdı

Süper Ligin başkent ekibi Gençlik Gücü yabancı futbolcu transferinin sona ermesine 1 gün kala bir süredir denediği Sierra Leoneli Abu Dumbuya’ya imza attırdı.

Geçtiĝimiz ay Nijerya Milli takımına karşı 90 dakika forma giyerek Sierra Leone Milli Takımının son dönemlerinin vazgeçilmez oyuncusu haline gelen 24 yaşındaki Abu Dumbuya ile anlaşmaya varan China Bazaar Gençlik Gücü futbolcuya dün resmi imzayı attırdı. İmza töreninde sporcu sorumlusu Suat Erosal yer aldı.

Abu Dumbuya hazırlık dönemine geç katılmasına rağmen maçlarda sergilediği başarılı performansla teknik heyetten olumlu rapor aldı.