2024-2025 Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2024-2025 Futbol Sezonu'nun hakem klasmanlarını belirledi. Yapılan klasman düzenlemelerine göre 21 futbol hakemi klasman yükseldi. Geçtiğimiz sezon A Klasman Hakemi olarak görev yapan Burak Mandıralı ve Abdullah Genç Süper Lig Hakemi klasmanına yükseldi.

KTFF MHK'nın düzenlediği klasman listesi şöyle;

SÜPER LİG HAKEMİ: Fehim Dayı, Osman Özpaşa, Evren Karademir, Utku Hamamcıoğlu, Mustafa Öztugay, Şakir Azizoğlu, Kerem Eran, Turgay Misk, Ali Özer, Hüseyin Eyyüpler, Ferhat Tuna, Hakan Ünal, İsmail Ercan, Zekai Töre, Tufan Çerçioğlu, Emre Öztaşlı, *Burak Mandıralı, *Abdullah Genç

A KLASMAN: *İbrahim Katmer, Fatih Bardakçıoğlu, Mustafa Torun, Hüseyin Özkan

B KLASMAN: *Abdulkadir Karadağ, *Emir Turalı, *Nurhan Kutlugün, *Buse Bağrıkara, Cenk Aras Özfuttu, Yusuf Atlar, Mehmet Volkan Çelik, Serdar Gürpınar, Halil Atlar, Arif Malek, *Yalçın Kabacıklı, *Baran Marangoz, *Mehmetcan Erli, Ahmet Genç, Rüya Sakallı, Burak Yiğit, Berk Bağrıkara, Serkan Özdenkci, Şahin Coşkun, Yusufcan Dönder

SÜPER LİG YARDIMCI HAKEMİ: Halil Erdem Canaloğlu, Emre Çevikdal, Hakan Gök, Yusuf Bakar, Cem Öksüzoğulları, Özal Çağlayan

YARDIMCI HAKEM: İrfan Alıcı

C KLASMAN: Talha Emre, Güneş Demir, Arda Bilgimer, Hazar Zihni Özen, Hasan Baldan, Nedime Sungur, Çağtay Göksu, Mert Aksu, Furkan Türk, Nehir Atakan, Selim Kaynarca, Osman Karayaka, Özde Özdemir, *Yusuf Menekşe, *Ahmet Yenilmez, *Eylem Yeşilırmak, *Sibel Yeşilırmak, *Kurtuluş Sözmen, *Mertcan Yaprak, *Muhammad Kahrizi, Yunus Çağlar, Maedeh Soltani, Emirhan Yılmaz, Merve Ateş, Orkun Karaosmanoğlu, Yunus Çebi, Volkan İzmirli, *Nedim Emre Akan, *Mehmet Eray Yılmaz, İbrahim Oğan, Haktan Afyon, Hülya Güney, *Farşad Noori

ADAY HAKEM: Erdem Salih Say, Eylül Yıldız, Ersin Aktaş, Ayşe Akmandor, Tamer Çakır, Irmak Kurd, Elanur Yıldız, Deniz Turalı, Yağmur Öztürk, Merve Meltem Koyuncu, Neşe Usta, Ayşe Lord, Bahadır Çakmaz, Barış Çakmaz, Erhan Aktaş, Teyyar Tekin, Hümeyra Demir, İlayda Özhan, Ayten Nur Gündoğ, Fatma Özlü, Yiğit Emre Özdemir, Şehmus Yıldız, Berken Karakuş, Mehmet Yalaza, Tevfik Çetrez, Orhan Kuşappi

Not: İsminin başında * bulunanlar klasman yükselen hakemlerdir.