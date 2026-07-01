2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç, MetLife Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin başından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Fransa, rakibine yalnızca bir isabetli şut imkânı tanıdığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak turnuvadaki yoluna devam etti.

Fransa, İsveç savunmasını özellikle kanatlardan geliştirdiği hızlı hücumlarla zorladı.

Michael Olise ve Ousmane Dembele’nin hareketliliğiyle rakip ceza sahasına yerleşen Didier Deschamps’ın ekibi, ilk yarı boyunca çok sayıda fırsat üretmesine rağmen gol için devrenin son anlarını bekledi.

Mbappe, perdeyi açtı

Fransa’nın aradığı gol 45’inci dakikada geldi. Ousmane Dembele’nin pasında topla buluşan Kylian Mbappe, yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup ederek takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarının son anında gelen gol, İsveç’in direnç planını da bozdu. Fransa soyunma odasına tek farklı üstünlükle giderken ikinci yarıya da baskılı başladı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte rakip kaleye yeniden yerleşen Fransa, 53’üncü dakikada farkı ikiye çıkardı.

Michael Olise’nin pasında savunmanın arkasına hareketlenen Bradley Barcola, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Golden sonra oyunun temposunu tamamen kontrol eden Fransa, İsveç’in hücum girişimlerini orta sahada karşıladı. Graham Potter’ın yaptığı oyuncu değişiklikleri de İsveç’in hücum üretkenliğini artırmaya yetmedi.

Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol 74’üncü dakikada geldi. Maç boyunca İsveç savunmasının başına büyük dert açan Michael Olise, ikinci asistini yaptı. Olise’nin pasında topla buluşan Mbappe, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, skorun ardından Mbappe, Olise, Dembele, Jules Kounde ve Lucas Digne’i kenara alarak kadrosunu dinlendirdi. Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki, Desire Doue, Malo Gusto ve Theo Hernandez kalan bölümde forma giydi.

Son dakikalarda başka gol olmayınca Fransa karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve İsveç’in Dünya Kupası serüvenine son verdi.

Paraguay ile karşılaşacak

İsveç’i farklı mağlup ederek son 16 turuna yükselen Fransa, bir sonraki aşamada Almanya’yı penaltı atışları sonucunda turnuvanın dışına iten Paraguay ile karşılaşacak.