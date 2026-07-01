Taraftarlarının yoğun desteğiyle başladığı karşılaşmada rakibini kısa sürede kendi yarı alanına sıkıştıran Meksika, kısa sürede Ekvador'u tedirgin edecek pozisyonlar üretmeyi başardı. Meksika'nın yoğun baskısına Ekvador, 22 dakika dayanabildi. Rakibinin kendini hücumda göstermek istediği dakikalarda orta sahada kazandığı topla hızlı hücuma kalkan ev sahibi ekip, Quinones'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını sürdüren Meksika, 31. dakikada rakibinin bu sefer savunmada kaybettiği topla gelişen atakta Raul Jimenez'le skoru 2-0 yaparak rahat bir nefes aldı. İkinci golün sonrasında riskleri alarak daha ofansif bir oyuna geçen Ekvador, Meksika kalesinde pozisyonlar üretse de devreye Meksika 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya iki değişiklik yaparak daha ofansif başlayan Ekvador, oyunu uzun süre Meksika yarı alanında oynadı. Meksika'nın iyi kapanmasıyla sadece üst üste paslar yapan Güney Amerika temsilcisi rakibinin kalesinde etkili pozisyon üretemedi. İkinci yarıda topla daha fazla oynayan Ekvador, rakibi karşısında skoru değiştirecek girişimler yapamayınca karşılaşma Meksika'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Meksika bu sonucun ardından son 16 turuna yükseldi.