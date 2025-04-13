Yer: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu

Hakemler: Turgay Misk, Emre Çevikdal, Berk Bağrıkara, Mustafa Öztugay

Küçük Kaymaklı: Hakkı, Mehmet Kaygısız, Gökhan, Tuğrul, Deran, Ümitcan, Ferhat, Mehmet Öztürk, Yağış, İlyas, Toykan

Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, İrfan, Yarkın, Burçin, Ahmet, Turgut, Emre, Baran, Andreas, Sercan, Baran

Goller: 56’İlyas Yılmaz (Küçük Kaymaklı)

Kırmızı Kart: 71’Tuğrul Çiftçioğlu (Küçük Kaymaklı)

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 27.hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ile Serveroğlu Geçitkale karşı karşıya geldi. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Küçük Kaymaklı 1-0 kazanarak çok önemli 3 puanın sahibi oldu ve ikinci sıraya yerleşti.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da önemli pozisyonlara girmesine rağmen genç kaleciler kalelerinde adeta devleşerek gole izin vermedi.

İkinci yarıya Küçük Kaymaklı daha baskılı başladı ve 56.dakikada İlyas Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Gol sonrasında Küçük Kaymaklı birçok pozisyona girdi ancak kaleci Mustafa’yı geçemedi. Serveroğlu Geçitkale ikinci devrede de önemli pozisyonlara girdi ancak bir diğer file bekçisi Hakkı Geçitkale’li forvetlere gol şansı tanımadı.

71.dakikada Tuğrul ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Küçük Kaymaklı son bölümünü 10 kişi oynadığı zorlu maçı 1-0 kazanarak çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Küçük Kaymaklı bu sonuçla puanını 50’ye çıkardı ve Türk Ocağı ile Yeni Boğaziçi'nin mağlup olduğu haftada ikinci sıraya yerleşti.