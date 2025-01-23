Demirhan köyünde 14 Ocak tarihinde Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan ve tutukluluğu devam eden Abdullah Alp’in karakoldan firar etmesinin üzerinden beş gün geçti.

Gönyeli Polis Karakolundan 18 Ocak 2025 akşam geç saatlerde firar eden Alp sırra kadem bastı. Polis ekipleri Lefkoşa ve Gönyeli’de sabahın ilk saatlerine kadar gerçekleştirdiği aramalardan sonuç alamamıştı. Aramalarda boş binalar ve trafikteki araçlar gece boyu kontrol edilmişti.

Duruşması “Uyuşturucu ve mermi tasarrufu” suçlamasıyla devam eden zanlının karakoldaki polisleri nasıl atlattığı da soruşturuluyor. Olayda ihmal olup olmadığı soruşturma sonucunda netleştirilecek.

OPERASYONDA DA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Zanlı Abdullah Alp’in Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 14 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği operasyon sırasında da polisin elinden kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Yine de yakayı ele veren Alp hakkında 17 Ocak’ta 7 gün ek tutukluluk alınmıştı. Duruşmada, Alp’in polisten kaçma teşebbüsü detaylı olarak mahkemenin bilgisine sunulmuştu.

Operasyon sırasında kaçamayan fakat karakoldan firar eden zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar dün de sonuç vermedi. Bir anlık boşluktan yararlanarak kaçtığı değerlendirilen zanlının hücrede olmadığı Cumartesi akşamı fark edilmişti.

Polis çevredeki çok sayıdaki kameranın görüntüsünü mercek altına aldı. Firari Abdullah Alp’in karakoldan çıktıktan sonra yaya olarak mı yoksa araçla mı ayrıldığı araştırılırken, firarinin kimlik bilgileri geçiş noktalarına ve limanlara verildi. Bu arada Alp’in kaçışı ile ülkemizde son 14 yılda firar eden mahkûm ve zanlı sayısının 15’e yükseldiği öğrenildi.