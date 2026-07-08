Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a gittikten bir yıl sonra KKTC Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada tutuklanan isminin baş harfleri A. Ş. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Yusuf Menekşeli, zanlının “Birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC topraklarından izinsiz ayrılma” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a gittiğini kaydetti. Polis, KKTC topraklarını izinsiz terk eden zanlının 6 Temmuz 2026 tarihinde KKTC Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçunu kabul ettiğini aktardı. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 37 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.