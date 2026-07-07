Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkede yolların her geçen gün köstebek yuvasına döndüğünü ve bu nedenle araçlarında ne lastik ne de ön düzen kaldığını söyleyerek, bu konudaki sitemlerini gönderdikleri fotoğrafla dile getirdiler.

“Çukurlardan bir kaçarsın iki kaçarsın yine bir çukura düşersin. Günün sonunda aldığı darbelerden rot balansında kaçar lastiğin erken aşınmasına sebep olur. Darbelerden dolayı hava basınçları eksilir ve bir darbe daha alır yırtılır” diyen vatandaşlarımız, yollardaki çukurların sanki de lastikçiler tarafından açıldığını söylediler.

Patlayan lastik nedeniyle büyük tehlike oluştuğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Yerle teması kontrolü sağlayan lastik olur sana mayın. Allah korusun dikkat edin!” dediler.

“Kazaların bilinmeyen kaza sonrası araştırılmayan araştırılsa da çukurlara suç bulunmayacağını hepimiz biliyoruz! Kısaca çukurlar hepimizin laneti oldu” diye konuşan vatandaşlarımız, tüm sürücülerin şu anki yol koşullarını göze alarak araçlarını kullanmalarını tavsiye ettiler.