Sn. Tufan Erhürman, Güney’de Kıbrıslı Türk vatandaşa yapılan saldırı sonucunda ağır yaralanmasına sebep olan kişilerin Rum olmaması herhalde sizin de içinize su serpti… İnşallah bu vatandaşımız en kısa zamanda sağlığına kavuşur…

Sn. Olgun Amcaoğlu, Akaryakıt fiyatlarının hükümet tarafından baskılandığını ve 3 aydır artış yapılmadığını söylediniz. Ancak 3 aydır zaten petrol fiyatları bir düşüş içinde…

Sn. Fazilet Özdenefe, Londra’da düzenlenen Kıbrıs Türk Festivali’ne katılarak Meclisi temsil ettiniz. Bu etkinlikte size yöneltilen en fazla soru neydi? Bu arada oralarda havalar ülkemiz gibi sıcak oluyormuş. Siz ne dersiniz?

Sn. Ahmet Latif, bölgenizdeki yerleşim yerlerinin alt yapılarını yenileyerek modern bir köy hayatına geçiş için çalışmalarınız durmadan devam ediyor. Bu arada Aralık’ta yapılacak seçimlerde karşınıza aday çıkacak mı?

Sn. Hasan Sertoğlu, yeni sezon planlaması çerçevesinde şampiyonluk için liglerin tamamlanması ile başlayacak olan şampiyonluk grubu oluşturulması önemli bir adım…

Sn. Mehmet Nizam, Tarım Bakanlığı’nın arpa ve buğday fiyatlarını açıklaması sonrasında dünde Doğrudan Gelir Desteği ve Gübre Desteği ödemelerini yapmış olması herhalde çiftçiye derin bir nefes aldırmıştır.