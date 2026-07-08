Mayıs ayında Girne Polis Müdürlüğüne yapılan şikayetin ardından aralarında şoför okulunun da bulunduğu toplam 18 kişinin tutuklandığı ‘sahte ehliyet’ soruşturmasında polis yeni bir isime daha ulaştı.

Soruşturma kapsamında 14 kişinin cezaevine gönderildiği, 4 kişinin de teminata bağlandığı dosyada polis sahte ehliyet aldığı tespit edilen 31 yaşındaki isminin baş harfleri A.H., isimli şahsı tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkardı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cenk Özyay, olayla ilgili bilgileri mahkemeye aktardı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı A.H.’nin Girne’de Güvenyol Şoför Okulu isimli iş yerinden öğrenci ehliyeti temin ettikten sonra, Bangladeş ehliyeti olmadığı halde, KKTC sürü ehliyeti temin etmek için söz konusu okula 15 bin TL ödeyerek sahte ehliyet temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2028 yılına kadar kullanabileceği ehliyetin tespit edildiğini, verdiği gönüllü ifadenin araştırılacağını kaydetti. Aranan şahısların da olduğuna değinen polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın yeni başladığına işaret ederek zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.