Sn. Ünal Üstel, yaklaşan 20 Temmuz Törenleri için herhalde adaya gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı açılışlarda yapacaktır diye düşünüyoruz. Bunların başında Güzelyurt ve Girne Hastanesi olacak mı?

Sn. Hakan Dinçyürek, Aya Napa’da darp edilen vatandaşın sağlık durumunu an be an takip ettiğinizi biliyoruz. Ancak bilgi kirliliğinin önüne de geçememişsiniz… Kolay gelsin…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, bugün yeni asgari ücretin belirlenmesi için ikinci kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında siz de bulunacak mısınız? Tarafların uzlaşı sağlayabileceğini umuyor musunuz?

Sn. Meryem Özkurt, Bayrak radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren merhum Sevil Emirzade anısına özellikle radyo programlarında onunla yapılmış programları yayınlatmanız çok güzel bir vefa örneği oldu…

Sn. Fehmi Oktay, ülkemizde Temmuz ayında yağmur görülmesi pek alışılmış bir durum değil. Birçok yerde yağmur yağması sizce neye işarettir? Yıllarını meteorolojiye vermiş bir kişi olarak nasıl bir tahmin yapabilirsiniz?

Sn. Ferhat Sakallı, KKTC Atletizm Federasyonu atletlerinden Ada Kafa’nın Avrupa ve Dünya barajlarını aşmasına rağmen Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organizasyonların kadrosuna almasının nedeni herhalde sorgulanacaktır…