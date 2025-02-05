Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası Kadınlarlara finalistler dün akşam oynanan Levent – Akdeniz Spor Birliği ile DAÜ-Gençler Birliği – Base Basketbol takımları mücadeleleri sonucunda belli oldu

İLK FİNALİST LEVENT

Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası kadınlarda ilk finalist Levent oldu. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan maçta Levent baştan sona üstün oynadığı maçta Akdeniz Spor Birliğini 91-39 yenerek finale çıktı. Maçta Levent adına Cemaliye 15 sayı, 13 ribaund, 12 top çalma ile hem triple double yaptı hem de 31 verimlilikle maçın adamı oldu.

İKİNCİ FİNALİST DAÜ-GENÇLER BİRLİĞİ

Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupasında kadınlarda DAÜ - Gençler Birliği, Base Basketbolu 61-32 yenerek finale yükseldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Larnaka Gençler Birliği’nin birleşiminden olan takım, Base Basketbolu 61-32 mağlup etti ve finalde Levent’e rakip oldu.

İki takım 17 Şubat pazartesi akşamı finalde karşılaşacaklar.