Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Miracle Medya arasındaki Naklen Yayın Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Miracle Medya Yöneticisi Hasan Tokatlı el sıkışarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Açıklama şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Miracle Medya arasında 01.02.2024 tarihinde imzalanan Naklen Yayın Sözleşmesi’ni karşılıklı olarak anlaşarak feshettiğimizi bildiririz. Aradan geçen 1 yıllık süreçte Miracle Medya ailesine futbol için verdikleri emekten dolayı teşekkür eder bundan sonraki süreçte başarılar dileriz. Saygılarımızla,"