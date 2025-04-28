Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde finalin adı belli oldu.

Doğan Türk Birliği Kadın Futbol Takımı 3-0 kaybettiği yarı final ilk maçının rövanşında normal sürede Yenicami'yi 3-0 yenerek karşılaşmayı penaltı atışlarına götürdü. Doğan Türk Birliği’nin normal süredeki gollerini 4, 8 ve 20’nci dakikalarda Sıla Dilöz kaydetti.

Ardından maç penaltılara giderken rakibine toplamda 8-4'lük üstünlük kuran Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği Kadınlar Ligi'nde finale yükselen ikinci takım oldu.

Final, Kıbrıs Kupası'nda olduğu gibi China Bazaar Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak.