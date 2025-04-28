Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinin Molos bölgesinde düzenlenen HYROX yarışmasında Talat Özakan büyük bir başarıya imza attı. Özakan, 1 saat 20 dakikalık derecesiyle yarışmayı birinci tamamladı.

Yarış sonrası duygularını paylaşan Özakan, "Bugün Güney Kıbrıs'ta, Limasol'un Molos bölgesinde düzenlenen HYROX yarışmasında birinci olarak büyük bir başarı elde ettim. Ayrıca gururla belirtmek isterim ki, Kuzey Kıbrıs'tan yarışmaya katılan ilk iki Türk sporcudan biriydim! Diğer temsilcimiz, değerli arkadaşım Mert Yükselen ise kendi kategorisinde 1 saat 14 dakikalık derecesiyle birinci elde etti," dedi.

Özakan, bu süreçte kendisine destek olan annesine, sponsorlarına, Crossxtreme ailesine ve tüm dostlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.