Siyah-beyazlılardan transfer hakkında, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Trossard, Topçular ile geride kalan sezonda 50 maça çıkmış, 8 gol ve 10 asist yapmıştı.

Kariyeri

Trossard, futbol hayatına 2011-12 sezonunda ülkesinin takımlarından Genk'te başladı. Buradan Lommel SK, Westerlo ve OH Leuven ekiplerine de kiralanan oyuncu, daha sonrasında 2019'da Brighton'a transfer oldu. Trossard, son olarak 2023'te Arsenal'a transfer oldu ve kulübüyle 1 Premier Lig ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı.