Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, hücum hattına takviye için Matviy Ponomarenko'yu gündemine aldı.

Dinamo Kiev'de forma giyen Ponomarenko, yabancı oyuncu kuralındaki artı 4'e uygunluğu ile ön plana çıkıyor.

Sarı kırmızılı ekip, ilk görüşmelerde kiralık artı satın alma opsiyonunu gündeme getirdi. Ancak Ukrayna ekibi, 20 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli talep ediyor.

Dinamo Kiev'in, Ponomarenko için öngördüğü bonservis bedelinin 25 milyon avro civarında olduğu öğrenildi.

Genç futbolcu için Portekiz ekibi Porto'nun da devrede olduğu ve 20 milyon avroyu gözden çıkardığı gelen haberler arasında.

Geçen sezon Dinamo Kiev ile 23 maça çıkan Matviy Ponomarenko, 16 gol kaydederken bir de asist yaptı.