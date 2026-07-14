Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, uzun yıllar Kıbrıs Türk futboluna hakem olarak önemli hizmetlerde bulunan Fehim Dayı'nın hakemliğe vedası sebebiyle bir organizasyon düzenledi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen organizasyonda Fehim Dayı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu KKTC Milli Takım Forması hediye eden Sertoğlu, ülke futboluna kattıkları sebebiyle Dayı'ya teşekkür etti. Kısa da bir konuşma yapan Sertoğlu, çok uzun yıllardır Fehim Dayı'nın hakemlik adına çok şeyler yaptığını, birçok genç hakem için bir idol olduğunu ve hakemliğinin başından sonuna kadar gerek disiplini, gerek çalışma azmi ve saygısıyla herkesin takdirini kazandığını belirtti. Fehim Dayı'nın bir eğitimci olduğunu ve yılların yorgunluğu attıktan sonra bir an evvel yeniden hakemlik camiasının içerisine aktif olarak dönmesi gerektiğine inandığını kaydeden Sertoğlu özellikle genç hakemlerin Dayı'yı örnek alması gerektiğini belirtti.

Fehim Dayı da yaptığı kısa konuşmada uzun yıllar aktif olarak hakemlik yaptığını ve bundan gurur duyduğunu ifade ederek, gururlu ve mutlu bir şekilde hakemlik hayatını sonlandırdığını kaydetti. Kendisini geliştirmek için en başından en sonuna kadar kendisine çok iyi baktığını ve çok çalıştığını kaydeden Dayı, kısa bir dinlenmenin ardından yeniden hakemlik için mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Gerçekleşen organizasyonda başkan Sertoğlu'nun yanı sıra KTFF Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Özsusuzlu, MHK Başkanvekili Derviş Atakan, MHK Üyesi Niyazi Nizam ve Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu ile Süper Lig Klasmanı hakemler yer aldı.