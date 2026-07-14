Birinci Lig ekiplerinden Düzkaya’da Menteş Korol başkanlığındaki yönetim kurulu teknik direktör belirleme çalışmalarını tamamladı. Düzkaya geçmiş sezonlarda da kulüpte çalışan deneyimli teknik direktör Ahmet Dedekorkut’a önceki gün teklif götürdü. Taraflar arasında gün boyu yapılan görüşmeler olumlu geçerken, Düzkaya kulübü resmi sosyal medya hesabından Ahmet Dedekorkut ile anlaşıldığını şöyle duyurdu:

Futbol A Takımımızın başına önceden de kulübümüzde antrenörlük yapan değerli hocamız Ahmet Dedekorkut getirilmiştir. Hocamıza ve ekibine hayırlı olmasını diliyor, Düzkaya arması altında nice başarılar diliyoruz.