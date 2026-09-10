Lefkoşa’da 28 Ağustos 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucuyla yakalanan Abdullah Yıldırım dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda Abdullah Yıldırım’ın tasarrufunda 650 gram ağırlığında kokain, 336 adet tam, 2 adet yarım ve 12 adet kırık MDMA türü uyuşturucu madde içeren haplar, 10 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu içeren toz madde, 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 adet siyah renk hassas terazi, tabak, çatal, kaşık, makas, paketlemede kullanılan kağıtlarile uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 1.110 Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde tasarrufun bulunan maddeleri henüz tespit edilemeyen bir şahısın telefonda gönderdiği konumlar aracılığı ile aldığı itirafında bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını belirti. Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kısmen kabul ettiğini açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, 6 Haziran’da 90 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını, ülkede kalıcı bir bağı bulunmadığını belirterek, davaları görülünceye kadar merkezi cezaevinde 3 ayı geçmeyen süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının davaları görülünceye kadar merkezi cezaevinde 3 ayı geçmeyen süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.