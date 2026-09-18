Filo Jet zanlılarına 7 gün daha tutukluluk…

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan gemiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlı, bugün 4'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarıldı ve aleyhlerinde 7 gün daha tutukluluk emri alındı.

İki zanlının sağlık sorunları nedeniyle tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesine karar verildi.

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş mahkemede, soruşturma kapsamında Filo Jet faciasıyla ilgili bugüne kadar 300’ün üzerinde ifade alındığını, Türkiye ve KKTC’deki birçok kuruma yazı yazıldığını ve haklarında derdest emri bulunan 5 kişinin hâlâ arandığını belirtti.

-Whatsapp yazışmalarında kırığın üstünkörü tamir edildiğine dair fotoğraflar tespit edildi

Mannaş ayrıca, soruşturma kapsamında yardımcı kaptanın gönüllü olarak ifade verdiğini ve bu ifadenin ardından zanlılardan emare olarak alınan telefonlardaki Whatsapp yazışmalarında geminin sol ön kızağının uç kısmında bulunan bir kırığın üstünkörü tamir edildiğine dair fotoğraflar tespit edildiğini aktardı.

mürettebat yaptı

Fotoğrafların 17 Haziran tarihli olduğunu belirten Mannaş, söz konusu tamiratın, kaptanın emriyle gemide çalışan bir mürettebat tarafından yapıldığının tespit edildiğini ve tamiratı gösteren fotoğrafların kaptanla hakkında derdest emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiğini ifade etti.