Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, “yerel seçimler ile genel seçimleri birbirine karıştırmadan, ayrı ayrı gerçekleştirmenin en doğru ve demokratik yol olduğunu” kaydetti.

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in aralık ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı anda gerçekleştirileceğini açıklamasını “kaygıyla” takip ettiklerini ifade etti.

Koalisyon ortaklarının dahi iki seçimin aynı anda yapılmaması yönünde görüş belirttiğini savunan Büsküvütçü, seçimlerin bir siyasi partinin seçim stratejisine göre değil, ülkenin ve seçmenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

İki seçimin aynı anda yapılmasının, seçmene ve seçim sistemine büyük bir yük getireceğini belirten Büsküvütçü, “Vatandaşımız oy kullanmak için kabine girdiğinde, çok sayıda pusula arasında neye, nereye ve nasıl oy vereceğini anlamaya çalışacaktır. Bu durum özellikle yaşlı seçmenlerimiz açısından ciddi bir güçlük yaratacaktır. Oy verme işleminin uzaması, sandık başlarında yığılmalara ve karmaşaya neden olabilecektir.” ifadelerini kullandı.

Aynı yükün seçimlerin sayım ve tasnif aşamasında da ortaya çıkacağını kaydeden Büsküvütçü, Yüksek Seçim Kurulu ve seçim görevlilerinin, aynı gün içerisinde iki ayrı seçimin sonuçlarını değerlendirmek zorunda kalacağını belirtti.

Büsküvütçü, “Yerel seçimler ile genel seçimlerin ayrı ayrı yapılması, hem seçmenin daha sağlıklı bir şekilde tercihini ortaya koymasına hem de seçimlerin daha düzenli ve güvenilir biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlayacaktır.” dedi.