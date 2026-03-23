Sosyal Medya fenomeni ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Fidias Panayotu’nun, Doğrudan Demokrasi Partisinin başkanlığına seçildiği belirtildi.

Politis gazetesi, Avrupa Parlamentosu üyesi Fidias Panayotu’nun, oyların yüzde 56.79’una denk gelen 4 bin 6 oy alarak “Doğrudan Demokrasi” partisinin başkanlığına seçildiğini yazdı.

Habere göre, Fidias yaptığı açıklamada, ilk önceliğinin vatandaşların seçmen listelerine kayıt yaptırmalarının sağlanması olduğunu ifade etti.

Fidias, ileriki günlerde ise partisinin çeşitli konulardaki tezlerini de açıklayacağını söyledi.

Gazete, parti başkan yardımcılığına ise Daiana Konstantinidi’nin seçildiğini yazdı.