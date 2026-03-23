İsrail’de faaliyet gösteren “ISSTA” turizm şirketinin, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na inip kalkan uçaklardaki yolcu sayısı kısıtlaması ve uçuş programındaki sınırlandırmalar nedeniyle Ürdün ile Güney Kıbrıs arasında seferler başlatacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, şirketten yapılan açıklamaya göre, Ürdün’ün Akabe kentindeki Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı’ndan Baf Havalimanı’na, Yahudi Paskalyası (Pesah) dönemi boyunca (30 Mart-8 Nisan arasında) her gün uçuş yapılacağını yazdı.

Haberde, ISSTA’nın Baf bölgesinde, İsrailli turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde konaklama paketleri de ayarladığı ifade edildi.