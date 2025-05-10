TUBORG Ferdi Birinci Ligi 9’ncu hafta karşılaşmaları geçtiğimiz akşam 15 dartsçının katılımı ile Yenicami Spor Kulübünde gerçekleşti.

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların sahne aldığı 9’ncu hafta karşılaşmalarında Minaraliköy Spor Kulübü Takım Oyuncusu Sedat Sedatgil ve Kıbrıs Dart Derneği oyuncusu Fatih Köse Finale çıkma başarısını gösterdi. İkili arasında oynanan final karşılaşmasını 5-3 kazanan Sedat Sedatgil, 9’ncu ayağın şampiyonu gelirken, Fatih Köse ikinci oldu.

Üçüncülük maçında yine Kıbrıs Dart Derneği oyuncusu Derviş Çocuk ile Cihangir Spor Kulübü oyuncusu Celal Aktaş arasında gerçekleşti. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Derviş Çocuk gecenin üçüncüsü olurken, Celal Aktaş dördüncü olarak ödüllerin sahipleri oldular.

Sedat Sedatgil 9 ayak sonunda 104 puan ile bitime bir hafta kala en yakın rakibine 20 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti. Onu 94 puan ile Fatih Köse, 83 Puan ile Derviş Çocuk ve 72 Puan ile Murat Çınaroğlu takip etti.

9’ncu hafta karşılaşmalarında en yüksek sayı olan 180’i birer kez Sedat Sedatgil ve Tonguz Çakmak atarken, En Yüksek Sayıdan Bitirme başarısını ise 136 sayısından bitiren Sedat Sedatgil gecenin en az oktan bitiren ismi ünvanını da 16 ok ile aldı.