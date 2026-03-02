Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) zirve mücadelesine hafta sonu devam edildi.

Premier Lig'de Arsenal, La Liga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih ve Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

ARSENAL, DERBİLERDEN KAYIPSIZ ÇIKTI

Premier Lig'de geçen hafta oynadığı Londra derbisinde Tottenham Hotspur'u 4-1 yenen lider Arsenal, bu hafta da Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon yolunda önemli bir virajı daha döndüi.

Bu sezon derbilerde puan kaybı yaşamayan Arsenal'a galibiyeti getiren golleri William Saliba ve Jurrien Timber kaydetti. Konuk takımın golünü Piero Hincapie kendi kalesine atarken, Chelsea'de Pedro Neto, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Leeds United'ı Antoine Semenyo'nun attığı golle 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, sahasında ağırladığı West Ham United'ı Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Axel Disasi'nin (kendi kalesine) golleriyle 5-2 mağlup etti.

Manchester United da Bruno Fernandes ve Benjamin Sesko'nun golleriyle Crystal Palace'ı 2-1 yendi.

Ligde 29. haftanın ardından Arsenal, 64 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturdu. Manchester City 59, Manchester United ve Aston Villa 51, Liverpool 48 puanla Arsenal'ı takip etti.

BARCELONA, GALİBİYETE 4 GOLLE UZANDI

La Liga'da haftaya lider giren Barcelona, sahasında Villarreal'i 4-1 yendi.

Katalan temsilcisinde Lamine Yamal "hat-trick" yaparken, son golü Robert Lewandowski kaydetti.

Atletico Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu Julian Alvarez'in son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.

Haftanın kapanış maçında Real Madrid, bugün sahasında Getafe'yi ağırlayacak.

Puanını 64'e çıkaran Barcelona, La Liga'da liderliğini sürdürdü. Real Madrid'in 60, Atletico Madrid ve Villarreal'in 51 puanı bulunuyor.

INTER, GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Serie A'nın 27. haftasında sahasında Genoa ile karşılaşan lider Inter, Federico Dimarco ve Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Zirve mücadelesi veren Milan, Cremonese deplasmanında son 5 dakikada Strahinja Pavlovic ve Rafael Leao'nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Napoli, Hellas Verona deplasmanında Rasmus Höjlund ve Romelu Lukaku'nun golleriyle üç puana uzandı.

Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in karşı karşıya geldiği mücadelede, Roma ile Juventus 3-3 berabere kaldı.

Başkent ekibinin gollerini Wesley, Evan N'Dicka ve Donyell Malen atarken, konuk takımın golleri Francisco Conceiçao, Jeremie Boga ve Federico Gatti'den geldi.

Ligde 27. hafta maçları sonrası Inter, 67 puanla liderlik koltuğunda otururken, en yakın takipçilerinden Milan'ın 57, Napoli'nin 53 ve Roma'nın 51 puanı bulunuyor.

BAYERN MÜNİH, GERİYE DÜŞSE DE KAZANDI

Bundesliga'da haftanın maçında lider Bayern Münih, geriye düştüğü mücadelede en yakın takipçisi Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti.

Dortmun'un gollerini Nico Schlotterbeck ve Daniel Svensson attı. Bavyera ekibi, Harry Kane (2) ve Joshua Kimmich ile galibiyete uzandı.

Mathias Lage'in golüyle sahasında St. Pauli'ye 1-0 yenilen Hoffenheim, puan kayıplarını sürdürdü.

Atakan Karazor'un formasını giydiği Stuttgart ise kümede kalma mücadelesi veren Wolfsburg'u 4-0 gibi farklı skorla geçti.

Ligde 24. hafta sonunda Bayern Münih, 63 puanla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund 52, Hoffenheim ve Stuttgart ise 46'şar puanla lideri izledi.

LİGUE 1'DE PSG FARKI 4 PUANA ÇIKARDI

Geçen hafta yeniden liderliğe yükselen PSG, Bradley Barcola'nın golüyle La Havre deplasmanından kayıpsız döndü.

Zirve mücadelesi veren Lens, haftanın açılış maçında Strasbourg ile 1-1 berabere kalarak iki haftada 5 puan kaybetti.

Üst sıraları ilgilendiren maçta Olimpik Marsilya, iki kez geriye düştüğü Olimpik Lyon karşısında sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise düşmeme mücadelesi veren Nantes'ı 1-0 mağlup etti.

Ligde 24. hafta sonunda PSG, 57 puanla zirvede yer alıyor. Lens 53 puanla ikinci, Olimpik Lyon 45 puanla üçüncü durumda.