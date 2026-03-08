Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "07677" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerimizden Hasan Sağol tarafından satılan bilete çıktı.
28 Mart çekilişinde büyük ikramiye 3 Milyon TL
28 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 300 TL olarak, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
6,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07677
150,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26907
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
30068
65383
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23545
33591
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
31579
50618
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09528
12385
15627
63798
75498
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06771
12346
18698
26847
40708
50354
59569
59607
65597
69526
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00848
03607
07069
13092
25327
30622
32308
34423
38772
50305
57231
57711
58767
59168
78691
3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00677
01677
02677
03677
04677
05677
06677
07077
07177
07277
07377
07477
07577
07607
07617
07627
07637
07647
07657
07667
07670
07671
07672
07673
07674
07675
07676
07678
07679
07687
07697
07777
07877
07977
08677
09677
17677
27677
37677
47677
57677
67677
77677
Son 2 Rakamına Göre 600 TL İkramiye Kazanan Numaralar
61
83
Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2
7