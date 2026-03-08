Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "07677" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerimizden Hasan Sağol tarafından satılan bilete çıktı.

28 Mart çekilişinde büyük ikramiye 3 Milyon TL

28 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 300 TL olarak, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

6,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07677

150,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26907

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

30068

65383

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23545

33591

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31579

50618

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09528

12385

15627

63798

75498

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06771

12346

18698

26847

40708

50354

59569

59607

65597

69526

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00848

03607

07069

13092

25327

30622

32308

34423

38772

50305

57231

57711

58767

59168

78691

3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00677

01677

02677

03677

04677

05677

06677

07077

07177

07277

07377

07477

07577

07607

07617

07627

07637

07647

07657

07667

07670

07671

07672

07673

07674

07675

07676

07678

07679

07687

07697

07777

07877

07977

08677

09677

17677

27677

37677

47677

57677

67677

77677

Son 2 Rakamına Göre 600 TL İkramiye Kazanan Numaralar

61

83

Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

2

7