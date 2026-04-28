Fenerbahçe'de seçim kararı alındı. Başkan Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde sarı-lacivertlilerde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacağını duyurdu.

"SORUMLULUKTAN KAÇMADIK, GERİ DURMADIK"

Sadettin Saran açıklamasında, “Fenerbahçemizin her bir ferdine, Kalbi bu arma için atan camiamıza, Bugün sizlere sadece bir başkan olarak değil, bu camianın bir evladı olarak sesleniyorum. Göreve talip olduğumuz gün, “Ne sabır ne süre” diyerek yola çıktık. Çünkü bu camianın artık beklemeye değil, ayağa kalkmaya ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Seçimin uygun olmayan tarihte gerçekleşmesine rağmen elimizi taşın altına koymaktan bir an olsun çekinmedik. Sorumluluktan kaçmadık; geri durmadık. Biz o gün, yeniden birlikte olmanın, yeniden inanmanın ve yeniden başarmanın mümkün olduğunu göstermek için buradaydık. Göreve başladığımızda, şampiyonluk umudunun zayıfladığı bir tabloyla karşı karşıyaydık; buna rağmen uzun yıllardır süren şampiyonluk özlemini sona erdirmek, Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için ben ve yol arkadaşlarım gece gündüz çalıştık.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul tarihini duyuran Sadettin Saran, “Bu nedenle; Camiamıza verdiğimiz söz doğrultusunda, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum. Bu kararı, Fenerbahçemizin önünü açmak ve camiamızın önünde yeni bir sayfa açılmasına imkan tanımak adına aldım.” dedi.

Alınan seçim kararı için Saran, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapıların eşit şekilde açılmadığı ve şartların herkes için aynı olmadığı bir ortamda görev yaptık. Buna rağmen odağımızı bir gün olsun kaybetmedik. Gönlümden geçen, bu görevi camiamıza şampiyonluk mutluluğunu yaşatarak tamamlamaktı. Hedeflerimiz için her şeyi ortaya koyduk, ancak bugün itibarıyla istediğimiz noktada değiliz. Bu süreçte ortaya koyduğumuz mücadeleye ve niyete inancım tamdır. Benim için bu kararı almak kolay olmadı. Ancak bu koltuk, kişisel tercihlerle değil; doğru zamanda doğru kararları alabilme sorumluluğuyla taşınır. Bugün ise şunu çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki: Bu koltuk için savaşmanın, bu makamı bir hırs meselesine dönüştürmenin Fenerbahçe’ye hiçbir faydası yoktur. Aslolan Fenerbahçe’dir.” dedi.