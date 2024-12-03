Copa Libertadores. Kulüpler düzeyinde Güney Amerika futbolunun zirvesi. Botafogo, Atletico Mineiro'yu 3-1 yenerek tarih yazdı. Siyah beyazlılar, 10 kişi kalmasına rağmen pes etmedi.

Gregore, maçın 30'uncu saniyesinde kırmızı kart gördü. Ancak Botafogo oyunu bırakmadı. Luiz Henrique, 35'inci dakikada perdeyi açtı. 44'üncü dakikada Alex Telles penaltıyla farkı ikiye çıkardı.

Mineiro, Eduardo Vargas'la skoru 2-1'e getirdi. Ama son sözü Junior Santos söyledi. Gol kralı, uzatmalarda maçı 3-1 bitirdi.

Botafogo, maçın henüz 2'inci dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen üst düzey bir performans sergileyerek tarihinde ilk kez kupaya uzandı.

Siyah beyazlılar, gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na da katılma hakkı elde etti.

Brezilya futbolu, bir kez daha Güney Amerika'nın zirvesine çıkarken, Botafago unutulmayacak bir hikayeyle sahada iz bıraktı.