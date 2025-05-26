Süper Lig'in 37. haftasında, şampiyonluk şansı kalmayan Fenerbahçe ile küme düşen Hatayspor, Mersin'de prestij maçında karşı karşıya geldi.

Hatayspor mücadeleyi 4-2 kazandı. Fenerbahçe bununla birlikte son hafta öncesi 81 puanda kaldı. Küme düşen Hatayspor ise 26 puana yükseldi.

Fenerbahçe, Nisan 2023'teki Beşiktaş derbisinden bu yana ilk kez bir lig maçında 4 gol yedi. Fenerbahçe, ayrıca Süper Lig tarihinde ilk kez o sezon küme düşen bir takımdan dört gol yedi.

Fenerbahçe'nin 4 büyüklerle yaptığı maçlar haricinde bir Anadolu kulübüne kaybettiği son maç 2022-2023 sezonundaki Giresunspor maçıydı. Karadeniz ekibi maçı 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe 3 yıl sonra ilk kez bir Anadolu kulübüne kaybetti.