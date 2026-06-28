1.GRUP

Yedidalga SK – Gayretköy: 2 – 7

Doğancı SK – Akçay SK: 0 – 0

Bostancı Bağcıl SK – Serhatköy: 4 – 2

2. GRUP

Gaziköy SK – Alayköy Gençlik: 3 – 0

Lefkoşa SKD – Demirhan SK: 1 – 1

Dika SK (Bay)

3.GRUP

Akdeniz KSD – Saka SK: 0 – 1

Göksu SD – Yeşiltepe Ilgaz:1 – 6

Kayalar SK – Çamlıbel SK: 1 – 2

4.GRUP

Bahçeli SK – Taşkent TSK: 2 1

Dağyolu SK – Ali Can Gül SAD: 0 – 8

Tatlısu Seracılar GSK (Bay)

5.GRUP

Çayönü - Sinde ASK: 6 – 1

Mutluyaka HSK – Korkuteli SD: 3 – 4

Pergama SD – Yenişehir SK: 10 – 0

6.GRUP

Civisil SK – 1461 İskele Trabzonspor: 4 – 1

Akova Vuda TÇB – Gönendere: 1 – 1

Boğaziçi SK – Serdarlı GB: 2 – 2

7.GRUP

Bafra – Büyükkonuk: 2 – 0

Yedikonuk SK – Ergazi: 2 – 1

Kumyalı – Mehmetçik: 9 – 0

Cihangir'de yeni dönem
Cihangir'de yeni dönem
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