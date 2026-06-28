1.GRUP
Yedidalga SK – Gayretköy: 2 – 7
Doğancı SK – Akçay SK: 0 – 0
Bostancı Bağcıl SK – Serhatköy: 4 – 2
2. GRUP
Gaziköy SK – Alayköy Gençlik: 3 – 0
Lefkoşa SKD – Demirhan SK: 1 – 1
Dika SK (Bay)
3.GRUP
Akdeniz KSD – Saka SK: 0 – 1
Göksu SD – Yeşiltepe Ilgaz:1 – 6
Kayalar SK – Çamlıbel SK: 1 – 2
4.GRUP
Bahçeli SK – Taşkent TSK: 2 1
Dağyolu SK – Ali Can Gül SAD: 0 – 8
Tatlısu Seracılar GSK (Bay)
5.GRUP
Çayönü - Sinde ASK: 6 – 1
Mutluyaka HSK – Korkuteli SD: 3 – 4
Pergama SD – Yenişehir SK: 10 – 0
6.GRUP
Civisil SK – 1461 İskele Trabzonspor: 4 – 1
Akova Vuda TÇB – Gönendere: 1 – 1
Boğaziçi SK – Serdarlı GB: 2 – 2
7.GRUP
Bafra – Büyükkonuk: 2 – 0
Yedikonuk SK – Ergazi: 2 – 1
Kumyalı – Mehmetçik: 9 – 0