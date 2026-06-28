Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu, kulüpte yaklaşık 6 ay önce Tesisleşme ve Gelişim Ligleri Sorumlusu olarak göreve başlayan Salih Işık’ı Altyapılar Koordinatörü görevine atadı.

Konuyla ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü olarak, geleceğimizin teminatı olan genç sporcularımızın gelişimine daha güçlü katkılar sunmak amacıyla altyapı yapılanmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz.

Kulübümüzde bugüne kadar Tesisleşme ve Gelişim Ligleri Sorumlusu olarak önemli çalışmalara imza atan, bilgi birikimi, tecrübesi ve genç sporcuların gelişimine yönelik vizyonuyla kulübümüze değer katan Salih Işık, Yönetim Kurulumuzun kararıyla Altyapılar Koordinatörü görevine atanmıştır.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü olarak hedefimiz; yalnızca başarılı sporcular yetiştirmek değil, aynı zamanda ahlaklı, disiplinli ve topluma faydalı bireyler kazandırmaktır. Bu doğrultuda altyapımızı daha da güçlendirecek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Sayın Salih Işık'a yeni görevinde üstün başarılar diliyor, bu görevlendirmenin kulübümüz, sporcularımız ve camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”