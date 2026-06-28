Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'de 2025 – 2026 sezonu devam ederken, 7. hafta maçında 2. Grupta Lefkoşa SKD, Demirhan SK’yı konuk etti.
Gönyeli Stadında oynanan Lefkoşa SKD – Demirhan SK maçını Şahin Coşkun yönetti. Maçın ilk devresinde Demirhan daha etkili oynamasına rağmen devre 0 – 0 sona erdi.
Demirhan ikinci devreye etkili başlarken, Doğan Işıker’in kafayla attığı golle 1 – 0 öne geçti. Maç uzun süre 0 – 1 devam ederken, son bölümde beraberlik için yüklenen Lefkoşa, Şenol Palaz’ın golüyle 1 – 1’i yakaladı.
1 – 1’den sonra Demirhan yoğun baskı kursa da Lefkoşa savunması ve kaleci Mustafa, yeşil beyazlılara gol izni vermedi. Maç 1 – 1 sona ererken, galibiyetsiz son sırada yer alan Lefkoşa, zirve hedefindeki Demirhan’a yarışta 2 önemli puan kaybettirdi.