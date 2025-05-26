Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetici Hasan Kargılı’yı kabul ederek bir süre görüştü. Görüşmede Haziran ayında gerçekleşecek olan Antrenörler seminerine ve Ödül gecesine Cahitoğlu’nu davet eden Topaloğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında da Müsteşar Hüseyin Cahitoğlu’nu bilgilendirdi.