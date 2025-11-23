Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
İlk yarıyı rakibi Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geride kapatan Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 5-2 kazandı.
Fenerbahçe'nin galibiyet golleri Asensio (2), Talisca, Youssef En Nesyri ve Archie Brown'dan geldi.
Rizespor'un gollerini ise Ali Sowe ve Laçi kaydetti.
Karşılaşmanın 63. dakikasında Çaykur Rizespor'da Qazim Laçi kırmızı kart gördü.
Üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 31'e çıkarıp lider Galatasaray ile farkı 1'e indirdi. Sarı lacivertliler ligin 14. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek.
Ligde 4 maç sonra mağlup olan Çaykur Rizespor ise haftayı 14 puanla kapattı.