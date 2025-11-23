Limasol ve Baf bölgelerinde bugün iki ayrı yangın çıktı.

“Sigmelive” haber sitesine göre, Limasol’a bağlı Pahna bölgesindeki bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına 6 itfaiye aracı ve ekipleri katılırken, itfaiye ekiplerinin evleri koruma altına aldığı da belirtildi.

İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis, “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yangın neticesinde kuru otların, bazı ağaçların ve yabani bitki örtüsünün etkilendiğini ifade etti.

Öte yandan Baf’a bağlı “Kili-İstimbu" köyleri arasında da yangın çıktı. Kettis yine “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada yangın söndürme çalışmalarına Baf bölgesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra uçuş unsurlarının da katıldığını kaydetti.

Habere göre Baf bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.