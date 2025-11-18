KTTB tarafından verilen bilgiye göre toplantı, cumartesi günü 12.00-14.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Mustafa Hami Konferans Salonu'nda yer alacak.

Toplantıda FEMS dönem Başkanı Dr. Alessandra Spedicato ve Başkan Yardımcısı Dr. Renata Čulinović-Čaić FEMS’in çalışmaları, amaçları, projeleri hakkında bilgi verecek.

Açıklamada, FEMS’in, maaşlı olarak çalışan hekimlerin, maddi ve manevi çıkarlarını, hekimler ve hastaları için daha iyi mesleki koşulların sağlanmasını, sürekli mesleki eğitimi, makul ücretleri, teşhis ve tedavide hekimlerin bağımsızlığını Avrupa düzeyinde savunmak üzere çalışmalar yürüttüğü de kaydedildi.