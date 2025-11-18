Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, dün Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite, Serdarlı’da evkaf delegelerine ait emlaka geçit hakkı verilen arazinin istibdaliyle ilgili karar tasarısını görüştü.

Tam adı, “Serdarlı Köyünde 740 Koçan Numarası ile Kayıtlı XIII.64 Parsel 78 (Yeni 119/9) Numaralı Evkaf Delegelerine Ait Mazbut Emlakten Eski Parsel 93/1/2+77/1/1 (Yeni 119/7) Numaralı Emlake Geçit Hakkı Olarak Verilen Arazinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” olan tasarının ikinci görüşmesini tamamlayan komite ivediliği bulunmayan tasarının üçüncü görüşmesini bir sonraki toplantıya bıraktı.

Toplantıya davetli olarak Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Hasan Taçoy katıldı.