İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Güvenç Yüksel, Türkiye’nin Bolu şehrinde, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 79 kişinin yaşamını yitirmesinde ihmal ve denetimsizliğin büyük rol oynadığını belirterek, bu yangının Kuzey Kıbrıs için de uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

Güvenç Yüksel, ülkemizde 2018'den beri bekleyen yangın tüzüğünü hatırlattı, tüzüğün halen beklediğini söyledi.

Alınacak önlemlerin kritik olduğuna dikkat çeken Yüksel, "Felaket yaşanmadan önce kuralların uygulanması ve denetlenmesi gerekir” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ve Lefkoşa’da bulunan Simyalab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı'nda çıkan yangınları hatırlatan Güvenç Yüksel, “Adamız böyle iki büyük yangın atlattı, yangınlarda iş güvenliği ve sağlığı açısından açıkları da gördük, mağdur olan insanlarımız da gördük, bunların bize ders olması lazım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kartalkaya’daki yangın, denetim yoksunu ülkemiz için akla birçok soru getirdi:

İtfaiyemiz büyük yangınlara ne kadar hazırlıklı? Uzun merdivenli araçlar ve gerekli ekipmanlar var mı?

Kamu kurumlarında, büyük işyerlerinde, otellerde, okullarda en son ne zaman yangın tatbikatı yapıldı?

Ülkede inşa edilen binalarda yangınlar için tedbir alınıyor mu?

Kamu ve özel işyerlerinde bulunan yangın söndürme tüpleri çalışıyor mu? Personel bu tüpü kullanmayı biliyor mu? Bu tüpler denetleniyor mu?

Bu binalarda sensör ve alarm sistemlerinin olup olmadığı ya da çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor mu?

Yangın merdivenleri uluslararası standartta mı?