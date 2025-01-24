Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, dört donörün uyum gösterdikleri hastalar için kök hücre ve lenfosit bağışında bulunduğunu duyurdu.

Donör arşivine yıllar önce örnek vererek kayıt yaptıran Erim Debreli, Fidan Özkarataş, Şenay Kambur kök hücre; Güney Saramalı ise lenfosit bağışında bulundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, konuyla ilgili açıklamasında, “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” sloganının önemi üzerinde durarak, bağışta bulunan tüm gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Özeralp, şöyle devam etti:

“2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliğiyle Dünya İlik Bankası için numuneler topluyoruz. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip ve daha önce bu amaçla örnek vermemiş sağlıklı bireylerden kan veya tükürük örneği alıyoruz. Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki ilik ve kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatıyoruz.”

Özeralp, bugüne kadar 101 Kıbrıslı Türk donörün tamamen gönüllü olarak bağışta bulunarak hastaların hayatına ikinci bir başlangıç sunduğunu belirtti ve “Siz hayattayken birisinin hayatını kurtarmanın tarifi imkansızdır.” diyerek herkesi donör olmak için kayıt yaptırmaya davet etti.