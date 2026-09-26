Filo Jet faciasının ardından kayıplarından gelecek iyi bir haberi günlerdir bekleyen aileler, batıkta yürütülen çalışmalardan gelen son bilginin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Aile yakınlarının aktardığına göre, kendilerine geminin içerisinde herhangi bir kişiye rastlanmadığı ve batıktan yalnızca kara kutunun çıkarıldığı bilgisi verildi.

Bu bilginin ailelere ulaşmasının ardından kayıplardan Özgür Gönül’ün annesi Özlem Gönül, fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Çevrede bulunanlar acılı anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

UMUTLU BEKLEYİŞ YERİNİ GÖZYAŞLARINA BIRAKTI

Günlerdir Girne Limanı’nda kayıplarından gelecek bir haber için bekleyen aileler, batığın içerisinden kayıplara ulaşılacağı umudunu taşıyordu.

Ancak aile yakınlarının aktardığı “Gemide hiç kimse yok” bilgisi, bekleyişteki aileler için ağır bir ana dönüştü.