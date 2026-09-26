Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 8 zanlının avukatı Bahar Ersözer, dünkü mahkemede söz aldı.

Ersözer, olayın ciddi olduğunu belirterek, ortaya konulan iddialara ilişkin yalnızca fotoğraflar üzerinden geminin batma nedenine ilişkin kanaate varılamayacağını savundu.

Polisin bu konuda daha fazla bilgi ve bulgu elde etmesi gerektiğini ileri süren Ersözer, söz konusu parçanın geminin ana parçası olmadığını, koruyucu nitelikte bulunduğunu ve kazaya sebebiyet vermediğini savundu.

Polis ise, söz konusu tamiratın usulüne uygun yapılması durumunda kazaya sebebiyet vermeyeceğini söyledi.

Ersözer ayrıca, Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine ne zaman ulaştığı ve kaç kişiyi kurtardığına ilişkin sorular yönelterek, 26 günlük soruşturma sürecinde daha fazla bilgiye ulaşılabileceğini savundu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ikinci kaptanın avukatı Buğra Altan da, müvekkilinin herhangi bir ihmali bulunduğuna ilişkin kanıt olup olmadığını sorarak, ikinci kaptanın zanlı değil, tanık konumunda olması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.