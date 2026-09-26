Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından batan gemide yürütülen arama çalışmalarında kayıplara rastlanmadı.

Kriz Masası'ndan ailelere yetkililer tarafından konuyla ilgili bilgi verilirken, limanda umutlu bekleyişleri süren aileler sinir krizi geçirdi.

Çalışmalar, özel donanımlı "Optimus Prime" isimli gemi ile sürdürülüyordu.

Arama çalışmalarını yürüten yetkililerin ailelere, "Gemi parça parça edildi, kimse bulunamadı." şeklinde bilgi verdikleri, geminin parça parça fotoğraflarının gösterildiği öğrenildi.

13 KİŞİ ARANIYORDU…

Kazada Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun Özbiler, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Törer, Nurcan Hilaloğlu, İsmail Kurt, Elmas Demir, Şerife Özdemir, Nazmiye Özbolat, Elife Bayır, Mustafa Kemal Yaralı ve Mehmet Bayhan olmak üzere 15 kişi hayatını kaybederken, kayıp olan Ferdi Törer, Mehmet Nuri Ayran, kardeşler Mustafa Demir ve Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Süleyman Erdoğan, kardeşler Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, eşler Yulia Özcan ve Ayhan Özcan ile Nihat Pancar olmak üzere toplam 13 kişinin bulunması için arama çalışmaları yürütülüyordu.

ÜSTEL: GEMİNİN İÇİNDE BAŞKA BİR NAAŞA RASTLANMADI

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından yapılan aramalarda batık gemide ulaşılmamış alan kalmadığını ve yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadığını açıkladı.

Üstel, denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmaların devam ettiğini de vurguladı.

Üstel, kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, arama çalışmalarında elde edilen görüntüler ailelerle paylaşılırken, geminin içerisinde yürütülen tarama ve teknik çalışmalar ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Üstel, arama çalışmalarının havada, karada ve denizde sürdürüleceğini belirterek, dün ulaşılan VDR’nin (Seyir Veri Kaydedicisi-Kara Kutu) incelenmek üzere polise teslim edildiğini açıkladı.

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin kayıplara ulaşmak için elindeki tüm imkanları seferber ettiğini ve gereken tüm çabayı ortaya koyduğunu belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Arama çalışmaları ilk etapta TCG IŞIN ile başladı. İkinci etapta TCG ALEMDAR da çalışmalara katıldı ve iki gemi birlikte görev yaptı. Ardından derin su arama çalışmalarına imkan sağlayan Optimus Prime–Derin Su gemisi de çalışmalara dahil oldu. Deniz kuvvetlerimizin unsurları, arama ekipleri ve teknik imkanlarla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük.

Bugünkü (dünkü) sunumda, Derin Su şirketinin sahibi Orhan Taktak yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Geminin içinin nasıl tarandığı ve kesilerek her bölümüne nasıl ulaşıldığı görüntülerle aktarıldı. Her metrekare, her çanta ve her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı.

Geçen hafta bulunan naaşa da son derece güç şartlarda ulaşıldı. Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor.

Bugün bulunan VDR, yani Seyir Veri Kaydedicisi, polise teslim edildi. Gerekli incelemeler ilgili makamlar tarafından yapılacaktır.”

Devlet olarak tüm imkanları ortaya koyduklarını ve eldeki tüm imkanları kullandıklarını yineleyen Üstel, dünyada arama kurtarma çalışmalarında kullanılan imkanları seferber ettiklerini ve değerlendirilebilecek imkanları denemeye devam edeceklerini söyledi.

Ailelerin endişesini paylaşan Üstel, arama çalışmalarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, kayıp yakınlarına metanet ve sabır diledi.

Hukuki süreci de yakından takip ettiklerini belirten Üstel, “Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa, yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek.” dedi.