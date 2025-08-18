Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Abdullah Ekinci, sessizliğin felaketi büyüteceği uyarısı yaparak, deprem konusunda alınması gereken tedbirlere dikkat çekti.

Ekinci yaptığı yazılı açıklamada, bugünün, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin 26’ncı yıl dönümü olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de gerçekleşmiş olan bu büyük felaket ve ardından 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş depremleri, bizleri de derinden etkilemiştir. Özellikle Şampiyon Melekler'imizi ve onların ailelerini kaybetmenin acısı hâlâ yüreklerimizdedir.” dedi.

Ekinci, aradan geçen çeyrek asra rağmen bu felaketlerden gerekli derslerin tam anlamıyla alınmadığını belirtti. Kıbrıs adasının güneyinde yer alan Kıbrıs Yayı boyunca artan sismik hareketlilik, yalnızca bilim insanlarının değil tüm toplumun dikkatle izlemesi gereken ciddi bir uyarı olduğuna ifade eden Ekinci, şöyle devam etti:

“Bu fay hattının üretebileceği bir deprem, Gölcük veya Kahramanmaraş depremlerine yakın büyüklükte olabilir. Özellikle Gazimağusa, İskele, Lefke ve Lefkoşa gibi yoğun yapılaşmaya sahip bölgeler doğrudan risk altındadır. Her geçen gün, gerekli adımlar atılmadığı için bizleri daha büyük bir felakete yaklaştırmaktadır.”

Kahramanmaraş depremi sonrasında hükümetin ortaya koyduğu hassasiyetin umut verici olduğunu ancak bugün bu hassasiyetin yerini sessizliğin aldığını kaydeden Ekinci, “Deprem konusunda alınması gereken tedbirler bir kenara itilmiştir. Bu durum kabul edilemez.” dedi.

Afet yönetim sisteminin bütüncül biçimde kurulması, mikro-bölgeleme, risk senaryoları, erken uyarı sistemleri, afet lojistiği, tahliye planları ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik eğitim programlarının ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Ekinci, sadece okullar değil riskli yapıların hastaneler, kamu binaları, sosyal konutlar ve özel konutları da kapsayacak şekilde tespit edilip, güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Yasası vakit kaybedilmeksizin Meclis’ten geçirilmelidir.” diyen Abdullah Ekinci, deprem söz konusu olduğunda, her yapının mutlaka inşaat mühendisleri tarafından projelendirilip, denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sessizlik ve ihmallerin felaketi büyüteceği uyarısı yapan Ekinci, “Toplumun güvenliği söz konusu olduğunda susmak, sorumluluk almamak kabul edilemez.” dedi. Ekinci, hem hükümeti görevini yapmaya hem de toplumu bilinçli ve kararlı durmaya davet etti.