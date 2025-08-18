Haspolat'ta meydana gelen ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklanan N.K., mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının Cinsel Saldırı Cinsel Taciz suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Haspolat'ta abisinin ikametgahı içerisinde banyoda 24 yaşındaki yeğeninin rızası dışında sol yanağından öpüp akabinde sağ eli ile sol bacağından okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunup cinsel bir davranış sergilediğini kaydetti.

Polis, 16 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, meselenin tahkikatı yeni başladığını ve halen alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamayı kabul etmedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.