Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trendyol 1. Lig ekibi Solwie Energy Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'u konuk etti. İstanbul ekibi, son dakikalarda attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi takım kupaya 3 puanla başladı. Konuk ekip ise organizasyondaki ilk maçından puansız ayrıldı.
17. dakikada sol kanattan konuk ekipte Hojer'in kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda kaleci Furkan Bekleviç, topu güçlükle kornere çeldi.
33. dakikada Çaykur Rizespor'da Buljubasic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zeqiri'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
75. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Fatih Karagümrük'te Johnson'ın direkt kaleye gönderdiği topa kaleci Tarık Çetin, son anda parmaklarıyla dokunarak filelerle buluşmasına izin vermedi.
86. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Çaykur Rizespor'un kullandığı kornerin ardından savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Emrecan Bulut, orta sahada dengesini kaybedince meşin yuvarlağı Ahmet Sivri kazandı. Ahmet'in hızla ceza sahasına kat ettikten sonra boş pozisyonda çıkardığı pasta topla buluşan Çağtay Kurukalıp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.