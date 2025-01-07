BTM 1 Kırmızı Grup lideri Aslanköy tecrübeli isim Ali Akbulut'u kadrosuna dahil etti. CB Gençlik Gücü yönetimi ile anlaşma sağlayan Aslanköy kulübü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Titizlikle yürütülen Ali Akbulut transferi geçtiğimiz saatlerde tamamlanırken. Aslanköy bu takviye ile hem orta sahayı hem de takımı güçlendirerek; şampiyonluk hedefini de herkese göstermiş oldu.